JoynStaffel 1Folge 11vom 10.04.2025
50 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Bereit für Hollywood? Diese Woche zeigen die Models ihr Schauspieltalent. "Germany's Next Topmodel Stories" zeigt exklusive Backstage-Einblicke zu den Dreharbeiten in den Bergen Kaliforniens. Natürlich darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen! Für Moritz geht's ab zum legendären Venice Beach - denn wo lässt es sich besser skaten als an diesem Hotspot?

