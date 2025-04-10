Hollywood-Glamour trifft Venice Beach-VibesJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel Stories
Folge 11: Hollywood-Glamour trifft Venice Beach-Vibes
50 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
Bereit für Hollywood? Diese Woche zeigen die Models ihr Schauspieltalent. "Germany's Next Topmodel Stories" zeigt exklusive Backstage-Einblicke zu den Dreharbeiten in den Bergen Kaliforniens. Natürlich darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen! Für Moritz geht's ab zum legendären Venice Beach - denn wo lässt es sich besser skaten als an diesem Hotspot?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick