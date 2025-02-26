So leben die Models bei #GNTM: Leni Klum führt durch die Model-UnterkunftJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel Stories
Folge 4: So leben die Models bei #GNTM: Leni Klum führt durch die Model-Unterkunft
47 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Die Männer laufen für einen internationalen Designer! Doch nach der Show fällt die Entscheidung: Fast die Hälfte fliegt raus! "Germany's Next Topmodel Stories" zeigt euch Backstage-Geheimnisse und den Style der Models. Und Leni Klum? Sie checkt die Modelhäuser vor allen anderen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick