Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel Stories

Exklusive Einblicke: Die Model-Nannies packen aus!

JoynStaffel 1Folge 15vom 08.05.2025
Exklusive Einblicke: Die Model-Nannies packen aus!

Exklusive Einblicke: Die Model-Nannies packen aus!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel Stories

Folge 15: Exklusive Einblicke: Die Model-Nannies packen aus!

65 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Bei "Germany's Next Topmodel Stories" geben die Model-Nannies exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Katharina und Canel verwandeln sich in Los Angeles in Graffiti-Künstlerinnen, während Besucherin Betty Taube die heißesten Penthouse-Geschichten erfahren möchte. Zudem erhalten Xenia und Jannik eine exklusive Dance-Lesson in einem angesagten L.A.-Studio.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel Stories
Joyn
Germany's Next Topmodel Stories

Germany's Next Topmodel Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen