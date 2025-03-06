Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel Stories

Neue Looks, harte Konkurrenz und schweißtreibende Workouts!

JoynStaffel 1Folge 6vom 06.03.2025
Neue Looks, harte Konkurrenz und schweißtreibende Workouts!

Neue Looks, harte Konkurrenz und schweißtreibende Workouts!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel Stories

Folge 6: Neue Looks, harte Konkurrenz und schweißtreibende Workouts!

69 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Während ein Teil der männlichen Models mit Heidi Klum für die Kampagne vor der Kamera steht, verwandelt sich das Modelhaus in eine Bühne für extravagante Walks und Fitness-Tutorials. Bei den weiblichen Models steht das gefürchtete Umstyling an, das live im Haus mitverfolgt werden kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel Stories
Joyn
Germany's Next Topmodel Stories

Germany's Next Topmodel Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen