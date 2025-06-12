Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel Stories

Das große Wiedersehen der #GNTM-Kandidat:innen

Staffel 1Folge 20vom 12.06.2025
Das große Wiedersehen der #GNTM-Kandidat:innen

Folge 20: Das große Wiedersehen der #GNTM-Kandidat:innen

46 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12

Das große Finale naht! "Germany's Next Topmodel Stories" enthüllt Details über die Finalistinnen der 20. Staffel #GNTM. Freut euch auf ein emotionales Wiedersehen: Ehrliche Worte über Erfahrungen, Freundschaften, Rivalitäten. Was denken die Models? Exklusiv: Heidi Klum zeigt das GNTM-Set in Los Angeles!

