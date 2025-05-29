Familien-Reunion in L.A.Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel Stories
Folge 18: Familien-Reunion in L.A.
50 Min.Folge vom 29.05.2025Ab 12
Diese Woche wird es emotional! Taschentücher bereithalten, denn es dreht sich alles um das Thema Familie. Zwei glückliche Models dürfen zusammen mit ihren Liebsten Los Angeles erkunden. Aber das ist noch nicht alles: Heidi Klum schickt ihre Topmodels ins All!
