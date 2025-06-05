Shooting-Wahnsinn, Schauspiel-Debüt & Heidi Klum hautnahJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel Stories
Folge 19: Shooting-Wahnsinn, Schauspiel-Debüt & Heidi Klum hautnah
46 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
"Germany's Next Topmodel Stories" begleitet Heidi Klum exklusiv bei einem Foto-Shooting. Außerdem: Ein Male Model erhält eine Gastrolle in der neuen ProSieben-Serie "Die Cooking Academy". Wie es am Set lief? Das seht ihr in den #GNTM Stories!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick