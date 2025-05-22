Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel Stories

Schonungslose Enthüllungen und kleine Geheimnisse

JoynStaffel 1Folge 17vom 22.05.2025
Schonungslose Enthüllungen und kleine Geheimnisse

Schonungslose Enthüllungen und kleine GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel Stories

Folge 17: Schonungslose Enthüllungen und kleine Geheimnisse

51 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12

Es ist einiges los im Penthouse. Während es bei den Männern in dieser Woche jede Menge Realtalk gibt, wagt sich Magdalena an ihr allererstes Tattoo. Bei #GNTM Stories gibt es alle Einblicke aus der Welt der Models.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel Stories
Joyn
Germany's Next Topmodel Stories

Germany's Next Topmodel Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen