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Germany's Next Topmodel Stories

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1 StaffelAb 12
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Joyn

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Das große Wiedersehen der #GNTM-Kandidat:innen
Shooting-Wahnsinn, Schauspiel-Debüt & Heidi Klum hautnah
Familien-Reunion in L.A.
Schonungslose Enthüllungen und kleine Geheimnisse
Sonne, Meer und ein emotionales Geständnis am Huntington Beach!
Exklusive Einblicke: Die Model-Nannies packen aus!
Thomas Hayos Masterclass & ein unvergesslicher Flug über L.A.!
Zirkus, Chaos und verborgene Talente: Die Models zeigen, was in ihnen steckt!
Kreative Flohmarkt-Challenge & Wüsten-Glamour
Hollywood-Glamour trifft Venice Beach-Vibes
Tränen, Triumph & Transformation - Diese Geschichten berühren!
Von Paris bis L.A.: Fashion-Week-Fieber & Penthouse-Träume!
Tränen, Tanz und Traumziel Los Angeles!
Erst Döner, dann Beauty! Heidi verwöhnt ihre Models
Neue Looks, harte Konkurrenz und schweißtreibende Workouts!
Unmenschlich und respektlos? Svenja sorgt für den ersten Skandal im Modelhaus
So leben die Models bei #GNTM: Leni Klum führt durch die Model-Unterkunft
Hinter den Kulissen der ersten Haute Couture Fashion-Show
Von Bänker bis Skater: So ticken die Boys von #GNTM 2025
Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen

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Das große Wiedersehen der #GNTM-Kandidat:innen
Shooting-Wahnsinn, Schauspiel-Debüt & Heidi Klum hautnah
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Sonne, Meer und ein emotionales Geständnis am Huntington Beach!
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