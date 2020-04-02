Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 15Folge 10vom 02.04.2020
98 Min.Folge vom 02.04.2020Ab 12

Yee-haw! Für das actionreiche Cowgirls-Shooting bekommen die Nachwuchsmodels ein Coaching von einem professionellen Stunt-Team. Beim Entscheidungswalk erwartet Heidi Klum von ihren #GNTM-Models einen absolut authentischen Lipsync-Auftritt. Unterstützung bekommt sie von Gast-Juror und Top-Designer Jeremy Scott, der für bunte Looks bei den Nachwuchsmodels sorgt.

ProSieben
