Germany's Next Topmodel
Folge 3: Das Nacktshooting
99 Min.Folge vom 13.02.2020Ab 12
Life is better at the Beach! In Costa Rica haben die Nachwuchsmodels bei ihrem Fotoshooting am Strand einen besonderen Shooting-Partner: Sie posieren mit einem Pferd. Beim Entscheidungswalk gibt es eine weitere Herausforderung: Die Topmodel-Anwärterinnen laufen in knöchelhohem Wasser. Wer kann Heidi Klum und ihre Gast-Jurorin und Topmodel Joan Smalls überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick