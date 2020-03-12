Everybody comes to Hollywood!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 7: Everybody comes to Hollywood!
101 Min.Folge vom 12.03.2020Ab 12
Im einzigartigen Look von Stilikone Marilyn Monroe müssen die Topmodel-Anwärterinnen beim Fotoshooting mitten auf dem Hollywood-Boulevard umringt von Passanten posieren. Der Entscheidungswalk der #GNTM-Models steht ganz unter dem Motto "Social Media" und wird von Heidi Klum und ihrer Gast-Jurorin Alessandra Ambrosio mit verschiedenen Emoticons bewertet.
