Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Color Splash

ProSiebenStaffel 15Folge 9vom 26.03.2020
Color Splash

Color SplashJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 9: Color Splash

102 Min.Folge vom 26.03.2020Ab 12

Die #GNTM-Models bringen beim Fotoshooting mit Kristian Schuller Farbe in die Wüste und posieren in atemberaubender Kulisse. Zusammen mit Choreograph Micky K. lernen die Nachwuchsmodels eine Performance, mit der sie bei der Elimination an der Seite von Ava Max Modelchefin Heidi Klum und Gast-Juror Kristian Schuller überzeugen wollen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen