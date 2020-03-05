Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 15Folge 6vom 05.03.2020
Folge 6: Das große Krabbeln

102 Min.Folge vom 05.03.2020Ab 12

Skorpione, Spinnen, Kakerlaken. In Folge sechs dürfen die Topmodel-Anwärterinnen beim Insektenshooting keine Berührungsängste zeigen, denn die kleinen Tiere nehmen inmitten ihrer Gesichter Platz. Designer Peter Dundas stattet die #GNTM-Models beim Entscheidungswalk nicht nur mit seinen farbenfrohen Kreationen aus, sondern nimmt auch als Gast-Juror an Heidi Klums Seite Platz.

ProSieben
