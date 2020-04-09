Germany's Next Topmodel
Folge 11: Boys Boys Boys!
103 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 12
In Folge elf shooten die #GNTM-Models zusammen mit Male Models in einer Eiswelt unter Wasser. Außerdem bekommen die #GNTM-Kandidatinnen eine weitere Chance, bei einem Casting einen aufregenden Job zu ergattern. Für die Elimination studieren die Topmodel-Anwärterinnen mit Profi-Tänzer Massimo Sinato verschiedene Choreographien ein. Wer wird Heidi Klum und Gast-Jurorin Rebecca Mir überzeugen?
