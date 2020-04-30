Germany's Next Topmodel
Folge 14: Transformation
100 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 12
Das heutige Motto: "Transformation - wie wandelbar bist du?" Als Coach an Heidi Klums Seite: Thomas Hayo, der so viele Persönlichkeiten wie möglich aus den #GNTM-Models herausholen möchte. Als Aliens mit Glatze und außergewöhnlichen Outfits stehen die Kandidatinnen beim Shooting zusammen mit einem Kindermodel vor der Kamera. Beim Elimination Walk müssen die Topmodel-Anwärterinnen in einer spektakulärer Wüsten-Kulisse Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo überzeugen.
