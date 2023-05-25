Viva Las Vegas: Unvergesslicher Abend mit Heidi KlumJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 15: Viva Las Vegas: Unvergesslicher Abend mit Heidi Klum
123 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12
Vegas Baby! Der Trip der Models endet mit einem unvergesslichen Party-Abend in Las Vegas. Am nächsten Tag steht eine große Challenge an: Das Unterwasser-Shooting. Wer macht auch unter Wasser eine gute Figur und wem geht der Atem aus? Der Entscheidungs-Walk ist actionreich: Die Models müssen ihre Catwalk-Skills auf dem Dach eines fahrenden LKWs unter Beweis stellen. #GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger beurteilt zusammen mit Heidi Klum ihre Performance.
