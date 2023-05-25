Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Viva Las Vegas: Unvergesslicher Abend mit Heidi Klum

ProSiebenStaffel 18Folge 15vom 25.05.2023
Viva Las Vegas: Unvergesslicher Abend mit Heidi Klum

Viva Las Vegas: Unvergesslicher Abend mit Heidi KlumJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 15: Viva Las Vegas: Unvergesslicher Abend mit Heidi Klum

123 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12

Vegas Baby! Der Trip der Models endet mit einem unvergesslichen Party-Abend in Las Vegas. Am nächsten Tag steht eine große Challenge an: Das Unterwasser-Shooting. Wer macht auch unter Wasser eine gute Figur und wem geht der Atem aus? Der Entscheidungs-Walk ist actionreich: Die Models müssen ihre Catwalk-Skills auf dem Dach eines fahrenden LKWs unter Beweis stellen. #GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger beurteilt zusammen mit Heidi Klum ihre Performance.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen