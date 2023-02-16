Germany's Next Topmodel
Folge 1: Welcome to Hollywood!
137 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12
Welcome to Hollywood! Supermodel Heidi Klum begrüßt ihre 29 Kandidatinnen zum Auftakt der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" in einer echten Filmstadt. In funkelnden Roben des Stardesigners Peter Dundas laufen die Topmodel-Anwärterinnen ihre erste richtige Fashionshow vor Heidi Klum und Gastjurorin Winnie Harlow. Wer überzeugt mit einem selbstbewussten Walk? Und für wen platzt der Traum, bevor die Reise richtig angefangen hat?
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick