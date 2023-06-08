Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 18Folge 17vom 08.06.2023
Das letzte Fotoshooting fordert von den Models noch einmal alles: Sie tauchen in die Welt des "Cirque du Soleil" ein und posieren in schwindelerregender Höhe auf einem Trapez. Es gilt nicht nur der Höhe zu trotzen, sondern auch mit aufregenden Posen zu glänzen. Am Entscheidungstag geht es um nichts Geringeres als den Einzug ins große #GNTM-Finale. Um sich ein Finalticket zu sichern, müssen die Models Heidi Klum bei einem eleganten Walk im Beachclub überzeugen.

