Ab in die Wüste: Die Models erwartet ein extravagantes FotoshootingJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 14: Ab in die Wüste: Die Models erwartet ein extravagantes Fotoshooting
114 Min.Folge vom 18.05.2023Ab 12
Welcome to the desert! Kristian Schuller shootet in dieser Woche ein extravagantes Foto mit den #GNTM-Models: Mitten in der Wüste posieren die Kandidatinnen mit großen Bällen und wehenden Tüchern. Wer schafft es, den Ansprüchen des Fotografen gerecht zu werden? Für den Entscheidungswalk werden die Kandidatinnen von der Fashiondesignerin Esther Perbandt eingekleidet und laufen eine Fashionshow mitten auf einem Highway.
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