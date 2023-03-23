Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 18Folge 6vom 23.03.2023
130 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12

Das Sedcard-Shooting steht an. Vor der Kamera von Vicky Lawton zeigt sich, wer seinen neuen Look selbstbewusst verkörpert. Im Anschluss folgt das erste große Casting: Die Unterwäschemarke Intimissimi sucht ein Model für die bevorstehende Kampagne. Welche Kandidatin kann mit Selbstbewusstsein glänzen und schnappt sich so den ersten großen Job der Staffel? Die ehemalige #GNTM-Kandidatin Rebecca Mir ist am Entscheidungstag zu Gast und unterstützt Heidi Klum als Gastjurorin.

