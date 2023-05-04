Zum Inhalt springenBarrierefrei
Let's Rock! Die Models werden zu Musiklegenden

ProSiebenStaffel 18Folge 12vom 04.05.2023
113 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12

In dieser Woche performen die Models zu legendären Songs aus vergangenen Dekaden. Als Beatles verkleidet oder "We are Family"-singend versuchen die Kandidatinnen ein gutes Foto zu ergattern. Beim Entscheidungswalk präsentieren sie die Mode von "The Blonds". Doch der Boden ist uneben: Wer schafft es, sich den schwierigen Bodenbelag nicht anmerken zu lassen und kommt eine Runde weiter? Thomas Hayo unterstützt Heidi Klum bei der Entscheidung.

