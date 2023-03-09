Germany's Next Topmodel
Folge 4: Strike a pose
121 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12
Für die Topmodel-Anwärterinnen steht das erste große Fotoshooting der Staffel an. Angelehnt an den verrückten Hutmacher aus "Alice im Wunderland" tragen die Models extravagante Hutkreationen und müssen Fotograf Brian Bowen Smith mit einem starken Gesichtsausdruck überzeugen. Beim Entscheidungswalk wird die Union Station in Downtown Los Angeles zum Catwalk umgewandelt und die Kandidatinnen präsentieren die Looks des Mode-Designers Yannik Zamboni.
