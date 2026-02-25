Retro-Glamour auf der Spree & Underground-Rave mit Baptiste Giabiconi!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 5: Retro-Glamour auf der Spree & Underground-Rave mit Baptiste Giabiconi!
115 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Beim Fotoshooting auf der Spree versprühen die Models 50er-Jahre-Glamour in Retro-Bademoden, inszeniert von Starfotograf Andreas Ortner. Das nächste Highlight wartet im Loft: Baptiste Giabiconi, Model und Wegbegleiter von Karl Lagerfeld, gibt ein Walk-Teaching! Später verwandelt sich der Catwalk in einen pulsierenden Nachtclub. Beim "Rave-Walk", sind Energie und Attitude gefragt.
