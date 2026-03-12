Red Carpet, Designer-Showdown & die große L.A.-Entscheidung!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 10: Red Carpet, Designer-Showdown & die große L.A.-Entscheidung!
120 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Red Carpet mit Heidi: Die drei besten Kandidatinnen der Vorwoche begleiten sie zu einer Premiere in den Friedrichstadt-Palast Berlin. Anschließend folgt ein extravagantes Shooting mit Kristian Schuller. Beim entscheidenden Walk, unterstützt von Maria Koch, Kreativdirektorin von 032c, werden Kreationen der Designer Danny Reinke und Johannes Boehl-Cronau präsentiert.
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