Germany's Next Topmodel

ProSiebenStaffel 21Folge 8vom 05.03.2026
Folge 8: Ready, Set, Go! Wer holt sich den ersten Job?

123 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Für die weiblichen Models stehen die ersten Castings an. Die Models haben zahlreiche Möglichkeiten, sich Jobs zu sichern. Wer sticht hervor, wer kann einen Job ergattern? Beim Entscheidungswalk müssen die Models Vollgas geben. Unterstützt wird Heidi von Gastjuror Jeremy Scott (Star-Designer).

