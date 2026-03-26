Verbiegen mit Stil: Coco Rocha, Christian Siriano & die Couture-Challenge!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 14: Verbiegen mit Stil: Coco Rocha, Christian Siriano & die Couture-Challenge!
104 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
In dieser Folge ist Eleganz gefragt, denn das Haute-Couture-Teaching mit dem international bekannten Supermodel Coco Rocha steht auf dem Programm. Hier lernen die Kandidatinnen und Kandidaten, wie sie Haute-Couture-Looks elegant präsentieren. Das Gelernte setzen sie beim anschließenden Haute-Couture-Walk auf der Ranch um. Heidi Klum wird von Coco Rocha sowie dem renommierten Designer Christian Siriano unterstützt, die die Auftritte professionell bewerten und Feedback geben.
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