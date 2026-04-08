Medien-Crashkurs & ein krasses Nacktshooting mit Rankin!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 17: Medien-Crashkurs & ein krasses Nacktshooting mit Rankin!
99 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Die ultimative Verwandlung steht an! Starfotograf Rankin inszeniert die Models als mystische, alienartige High-Fashion-Fische für ein atemberaubendes Nacktshooting! Außerdem lernen die Models mit Christian Düren den professionellen Umgang mit Medien.
Weitere Folgen in Staffel 21
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