Venice Beach-Glamour: Spray-Tans & funkelnde OutfitsJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 16: Venice Beach-Glamour: Spray-Tans & funkelnde Outfits
104 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Am sonnigen Venice Beach steht für die Models ein aufregender Beachwalk an! Bevor sie in Julien Macdonalds exklusiver Kollektion ihr Können zeigen, sorgt Tan-Artist Jimmy Coco für den perfekten Glamour-Look. Es wird knapp, es wird funkelnd, es wird sexy! Wer überzeugt Heidi Klum und die Gastjuroren Julien Macdonald und Topmodel Stella Maxwell?
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