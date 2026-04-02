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Germany's Next Topmodel

Venice Beach-Glamour: Spray-Tans & funkelnde Outfits

ProSiebenStaffel 21Folge 16vom 02.04.2026
Venice Beach-Glamour: Spray-Tans & funkelnde Outfits

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Folge 16: Venice Beach-Glamour: Spray-Tans & funkelnde Outfits

104 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Am sonnigen Venice Beach steht für die Models ein aufregender Beachwalk an! Bevor sie in Julien Macdonalds exklusiver Kollektion ihr Können zeigen, sorgt Tan-Artist Jimmy Coco für den perfekten Glamour-Look. Es wird knapp, es wird funkelnd, es wird sexy! Wer überzeugt Heidi Klum und die Gastjuroren Julien Macdonald und Topmodel Stella Maxwell?

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