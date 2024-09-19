Good Luck Guys
Folge 11: Schock beim Exit Duell
42 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 6
Schon beim Aufstehen geht es Sabrina "hundeelend". Sie muss zusammen mit ihrem Teampartner Eric gegen Umut und Jana-Maria antreten. Beim Exit Duell ist nicht nur Grips, sondern auch eine Menge Muskelschmalz gefragt. Aber auch alle Willensstärke hilft nichts - wegen eines medizinischen Einsatzes muss abgebrochen werden. Während drei Adventurer zum Lost Beach zurückkehren, muss eine:r im Krankenhaus bleiben. Das Ergebnis des abgebrochenen Spiels sorgt bei den Daheimgebliebenen für U(n)mut!
