Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Good Luck Guys

Schock beim Exit Duell

JoynStaffel 2Folge 11vom 19.09.2024
Schock beim Exit Duell

Schock beim Exit DuellJetzt kostenlos streamen

Good Luck Guys

Folge 11: Schock beim Exit Duell

42 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 6

Schon beim Aufstehen geht es Sabrina "hundeelend". Sie muss zusammen mit ihrem Teampartner Eric gegen Umut und Jana-Maria antreten. Beim Exit Duell ist nicht nur Grips, sondern auch eine Menge Muskelschmalz gefragt. Aber auch alle Willensstärke hilft nichts - wegen eines medizinischen Einsatzes muss abgebrochen werden. Während drei Adventurer zum Lost Beach zurückkehren, muss eine:r im Krankenhaus bleiben. Das Ergebnis des abgebrochenen Spiels sorgt bei den Daheimgebliebenen für U(n)mut!

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Good Luck Guys
Joyn
Good Luck Guys

Good Luck Guys

Alle 3 Staffeln und Folgen