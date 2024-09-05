Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nicht nur das Feuer knistert: Erste Küsse

41 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12

Die Leidenschaft am Lost Beach ist entfacht: Während ein Adventure-Duo statt Essen und Trinken auf Luft und Liebe setzt, streiten sich die anderen um die Reiskörner. Apropos Eskalation: Im Team Rot hängt der Haussegen mächtig schief und obwohl sie safe sind, ist der Frieden alles andere als gesichert. Auch das anstehende Exit Duell sorgt bei den gefährdeten Adventure-Duos für ordentlich Feuer unterm Hintern. Wem geht der Arsch auf Grundeis und wer darf weiter am Lost Beach um den Sieg kämpfen?

