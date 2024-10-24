Beim großen Ekel-Finale fliegen die FunkenJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 20: Beim großen Ekel-Finale fliegen die Funken
46 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Die Adventurer haben geschwitzt, gehungert und vor allen Dingen lautstark gestritten. Jetzt ist es endlich so weit: Gemeinsam können sie bei einer letzten Muschelzeremonie wählen, wer das Finale bestreiten soll. Dass das nicht friedlich ablaufen kann, sollte mittlerweile allen klar sein. Es kommt, wie es kommen muss und es eskaliert komplett. Als die Gemüter dann endgültig erhitzt sind, geht es an die finale Challenge - und die ist nun wirklich kein Zuckerschlecken. Wer gewinnt "Good Luck Guys"?
