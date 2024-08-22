Der Einzug: Traum-Teams und Ex-kalationJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 1: Der Einzug: Traum-Teams und Ex-kalation
51 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12
Die Reality-Sternchen machen sich im Dschungel auf die Suche nach ihren Survival-Partner:innen und es kommt zum ersten Aufeinandertreffen. Für einige ist das ein Grund für Freudensprünge, anderen steht Übles bevor. Jana-Maria trifft auf ihren Ex-Freund Umut und man kann wirklich nicht sagen, für wen die Situation schlimmer ist. Als endlich alle am Lost Beach angekommen sind, werden die Hütten bezogen. Der Mangel an Luxus stellt dabei eine große Herausforderung dar!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick