Good Luck Guys
Folge 15: Mega-Beef und Umzug: Team Rosa sieht rot!
49 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12
Nicht immer sind alle guten Dinge drei! Im Team Rosa hängt der Hütten-Segen mächtig schief. Flocke ist angefressen - weil er leider eben nichts gegessen hat. Vor lauter Zorn beleidigt er - mal wieder- die Zwillinge Vanessa und Jenny - und die sind dann gleich doppelt beleidigt. Umut steht den beiden bei und es fließen Tränen. Die Schwestern ziehen ihre Konsequenzen und ziehen aus. Kann sich das entzweite Adventure-Trio-Infernale für die Qualification Games zusammenraffen oder war es das nun?
