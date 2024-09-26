Seelen-Striptease: Dunkle Vergangenheit und rosige Zukunft?Jetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 12: Seelen-Striptease: Dunkle Vergangenheit und rosige Zukunft?
46 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 6
Die Adventurer lassen tief in ihr Seelenleben blicken. Jana-Maria berichtet, wie schlecht es ihr nach Umuts Betrug ging. Auch Eric Sindermann wagt einen Blick in seine dunkle Vergangenheit und erzählt, wie hart sein Leben einst war. Seinen Gesprächspartner Tobi Wegener lässt das nicht kalt. Aber am Lost Beach gibt es Hoffnung auf eine rosige Zukunft: Eric ist von Sabrina immer noch hin und weg. Ein versehentlicher Versprecher gibt Einblicke, was er wirklich will. Wird aus dem Urlaubsflirt mehr?
