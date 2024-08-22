Schatzsuche wider WillenJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 3: Schatzsuche wider Willen
47 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12
Daniele Negroni ist gerade erst angekommen und erweist sich schon als wertvolles Gruppenmitglied. Er sorgt für ein köstliches Bananenfestmahl. Damit ist die Gruppe für ihre erste Nominierung gestärkt. Zwei Adventure-Duos müssen sich auf die ekeligste Schatz-Suche ihres Lebens begeben. Dabei kommen sie nicht nur toten Fischen näher als gewollt, es kommt auch zu einem Kotz-Vorfall - und gleich zwei Adventurer wollen die Expedition am liebsten sausen lassen. Wartet am Ende der Tortur ein Schatz?
