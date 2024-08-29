Neuankömmlinge, alte Konflikte und offene RechnungenJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 6: Neuankömmlinge, alte Konflikte und offene Rechnungen
50 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
Zwei neue Gesichter mischen den Lost Beach auf. Jill und Tobi sind für die Reality Stars keine Unbekannten. Alte Streitereien kommen wieder hoch, denn auch im Paradies gibt es Schlangen. Apropos wilde Tiere: Daniele Negroni erlebt Dschungel eine unangenehme Begegnung, die ihn prompt in die Krankenhaus-Hütte bringt. Außerdem findet ein Pearl Game statt, dass manche Adventure-Duos zusammenschweißt. Trotzdem bleibt der Shop zu - jemand hat gegen die Regeln verstoßen und geschmuggelt. Wer war es?
