Hart of Dixie
Folge 18: Spring Break in Bluebell
41 Min.
Um Touristenscharen nach Bluebell zu locken, wirbt Lavon mit dem Örtchen als Spring Break-Hotspot. Die Einheimischen haben allerdings keine Lust auf dauerbetrunkene partyhungrige Gäste und holen zum Gegenschlag aus. Unterdessen muss ein eifersüchtiger George dabei zusehen, wie Zoe etwas zu viel Zeit mit Jonah verbringt und ausgelassen mit ihm feiert. Bringt ihn dieser Umstand endlich dazu, seine Gefühle zu offenbaren?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick