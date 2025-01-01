Hart of Dixie
Folge 12: Das Vierer-Date
41 Min.Ab 6
George will seinen Eltern endlich Tansy vorstellen. Die neue Freundin scheint seine Mutter jedoch nicht zu überzeugen. Die heckt unterdessen Pläne aus, wie sie ihren Sohn näher an Zoe bringen kann. Lavon ist in der Zwischenzeit damit beschäftigt, mehr über die Identität eines Neuankömmlings zu erfahren. Der Brite flirtet mit Annabeth und Lavon wird das Gefühl nicht los, dass er etwas Böses im Schilde führt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick