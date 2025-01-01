Hart of Dixie
Folge 6: Verbrüderung mit dem Feind
41 Min.Ab 6
Bluebell geht an die Wahlurnen. Natürlich unterstützt jeder Bürger tatkräftig und lautstark seinen Favoriten für den Stuhl des Bürgermeisters. Bei den Kandidaten verdrängen hingegen die Gefühle die Aufregung. Während Annabeth Lavon schöne Augen macht, kocht Lemon vor Eifersucht. Lavon findet allerdings immer mehr Gefallen an seiner schärfsten Konkurrentin Ruby. Unterdessen lässt sich Zoe mit Magnolia auf eine Abmachung ein, von der beide profitieren sollen ...
