Hart of Dixie
Folge 4: Der große Wahlkampf
41 Min.
Lemon hat eine neue Aufgabe gefunden: Sie wird Lavon bei seinem Wahlkampf für den Posten des Bürgermeisters von Bluebell unterstützen. Es gilt, seine Rivalin Ruby aus dem Rennen zu werfen. Trotz aller Bemühungen steht Lavon kurz davor, ein Eigentor zu schießen. Während Lemon mitten in den Vorbereitungen für den Wahlkampf steckt, versinken ihr Vater Brick und Magnolia in ihrem chaotischen Haushalt.
