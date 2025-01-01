Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Der große Wahlkampf

WarnerStaffel 2Folge 4
Der große Wahlkampf

Der große WahlkampfJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 4: Der große Wahlkampf

41 Min.

Lemon hat eine neue Aufgabe gefunden: Sie wird Lavon bei seinem Wahlkampf für den Posten des Bürgermeisters von Bluebell unterstützen. Es gilt, seine Rivalin Ruby aus dem Rennen zu werfen. Trotz aller Bemühungen steht Lavon kurz davor, ein Eigentor zu schießen. Während Lemon mitten in den Vorbereitungen für den Wahlkampf steckt, versinken ihr Vater Brick und Magnolia in ihrem chaotischen Haushalt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen