Hart of Dixie
Folge 2: Immer in meinen Gedanken
41 Min.
Wade und Zoe verbindet eine Hassliebe: Diese Kombination scheint äußerst gut in der Horizontalen zu harmonieren. Zoe will die Beziehung jedoch beenden. Wade wettet mit ihr um 100 Dollar, dass sie ihm nicht widerstehen kann. Lemon nimmt unterdessen einen Kellner-Job in Wades Restaurant an. Dabei ist sie die Einzige, die von ihren Servicequalitäten überzeugt ist.
