Hart of Dixie

Romantik

Staffel 2Folge 7
Romantik

RomantikJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 7: Romantik

41 Min.

Der größte Football-Star der Schule sitzt in Zoes Praxis. Als die junge Ärztin ihn mit Umsicht medizinisch versorgt, verliebt sich der Sportler unsterblich in sie. Davon ist Zoe nicht gerade angetan. Sie versucht ihn loszuwerden, doch die Einwohner Bluebells protestieren. Zoe soll mit der Abfuhr noch warten, bis der Football-König sein nächstes Spiel angetreten hat. Unterdessen werden aus Konkurrenten Turteltauben: Ruby und Lavon treffen sich zum Abendessen.

