Hart of Dixie
Folge 14: Lemon 2.0
41 Min.Ab 6
Zoe hat alle Hände voll zu tun, denn die Erkältungswelle führt sämtliche Bewohner von Bluebell zu ihr in die Praxis. Wade ist von dem Umstand wenig begeistert, da er mehr Zeit mit ihr verbringen will. Unterdessen bereiten sich Lemon und Schwester Magnolia auf den großen Schlag gegen Shelby vor. Sie können nicht akzeptieren, dass ihr Vater die Beziehung mit ihr tatsächlich öffentlich machen möchte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick