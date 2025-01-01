Hart of Dixie
Folge 15: Unter Druck
41 Min.Ab 6
Wade hat große Pläne: Bei dem "Battle of the Bands?-Wettbewerb will er auf das Siegertreppchen steigen, um mit dem Preisgeld seine eigene Bar zu eröffnen. Zoe schlägt ihm vor, seinen Nebenbuhler George in die Band aufzunehmen. Streit ist da natürlich programmiert! Lavon hat unterdessen jegliche Hoffnung auf eine glückliche Liebesbeziehung aufgegeben. Erst als Tom ihn bittet, ihm in einer Liebesangelegenheit zu helfen, geht ihm plötzlich ein Licht auf.s
