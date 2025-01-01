Hart of Dixie
Folge 3: Viele Wege führen zum Glück
41 Min.Ab 6
Zoe stöbert in dem Ehemaligen-Heft ihrer Uni, in dem die Absolventen samt ihrer glorreichen Karrieren abgebildet sind. Es ärgert sie, dass ein Ex-Kommilitone große berufliche Erfolge erzielt hat und plant die Revanche. Sie lädt einen Reporter nach Bluebell ein, der ihre florierende Praxis festhalten soll. Doch die Aktion verläuft nicht nach Zoes Vorstellungen. Unterdessen fürchtet Lavon um seinen Sitz als Bürgermeister. Konkurrentin Ruby ist ihm dicht auf den Fersen.
