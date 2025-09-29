Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Aloha, Steve McGarrett

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 29.09.2025
Aloha, Steve McGarrett

Aloha, Steve McGarrettJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 1: Aloha, Steve McGarrett

43 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 16

Steve McGarrett, ein angesehener Marineoffizier, der zur Beerdigung seines Vaters nach Honolulu kommt, wird von der Gouverneurin von Hawaii mit der Bildung einer Task Force zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens beauftragt. Er sagt zu, weil er den Mord an seinem Vater aufklären will, und stellt ein Team zusammen: Er rekrutiert den Polizisten Danny "Danno" Williams, Chin Ho Kelly sowie Chin Hos Cousine Kona "Kono" Kalakaua, die gerade die Polizeischule abgeschlossen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
Kabel Eins
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen