Hawaii Five-0
Folge 1: Aloha, Steve McGarrett
43 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 16
Steve McGarrett, ein angesehener Marineoffizier, der zur Beerdigung seines Vaters nach Honolulu kommt, wird von der Gouverneurin von Hawaii mit der Bildung einer Task Force zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens beauftragt. Er sagt zu, weil er den Mord an seinem Vater aufklären will, und stellt ein Team zusammen: Er rekrutiert den Polizisten Danny "Danno" Williams, Chin Ho Kelly sowie Chin Hos Cousine Kona "Kono" Kalakaua, die gerade die Polizeischule abgeschlossen hat.
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Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-10: CBS International Television
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