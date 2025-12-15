Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5
Folge 5: Die Vertrauensfrage

39 Min.Ab 12

Während eines Familienurlaubs auf Hawaii werden die zwei jugendlichen Töchter von US-Botschafter Reeves entführt. Eine der beiden wird wenig später tot aufgefunden. Die Gouverneurin verspricht deren Mutter, dass sie die andere lebend finden wird und setzt Steve auf den Fall an. Er und sein Team finden allerdings heraus, dass US-Botschafter Reeves der Polizei gegenüber nicht mit offenen Karten spielt ...

