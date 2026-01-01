Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Der lange Abschied

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 18
Der lange Abschied

Der lange AbschiedJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 18: Der lange Abschied

42 Min.Ab 12

Dannys abenteuerlustiger Bruder Matt kommt auf die Insel und verbringt mit Danny, Grace und Rachel entspannte Tage. Als Danny erfährt, dass Matt wegen mutmaßlichen Finanzbetrugs vom FBI beschattet wird, weigert er sich, seinen Bruder für schuldig zu halten. Doch die Anschuldigungen treffen zu, und Matt ist auf der Flucht ... Steve ist auf der Suche nach einem Killer, der es auf die Kinder einiger Richter abgesehen hat. Er und sein Team müssen weitere Morde verhindern ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen