Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Ein Sicherheitsrisiko

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2
Ein Sicherheitsrisiko

Ein SicherheitsrisikoJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 2: Ein Sicherheitsrisiko

39 Min.Ab 12

Der Computerspezialist und Ex-NSA-Mitarbeiter Roland wird auf dem Weg zu einem Termin auf einem Stützpunkt der Air Force brutal entführt. Sein Sohn Evan wurde am Telefon Zeuge der Tat. Das Team versucht herauszufinden, woran der Wissenschaftler gearbeitet hat. Als auch Kono und Evan in die Hände der Entführer fallen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - die nationale Sicherheit steht auf dem Spiel ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen